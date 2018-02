Airbus: outlook positivo spinge il titolo

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Strappo rialzista sul listino francese per il titolo Airbus, in rialzo del 10,35% a 92,88 euro dopo la pubblicazione dei numeri relativi l’esercizio 2017. L’utile operativo è passato da 3,96 a 4,25 miliardi di euro mentre il fatturato non ha fatto registrare variazioni di rilievo attestandosi a 66,8 miliardi di euro. Dopo i 718 velivoli consegnati nel 2017, nell’anno corrente il target è stato fissato a 800 unità mentre l’Ebit è visto in aumento del 20%.