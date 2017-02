Airbus: nel 2016 utili in calo per costi straordinari sul modello A400M

Valeria Panigada 22 febbraio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Airbus, il gigante europeo dell'aeronautica, ha visto i suoi utili scendere di oltre il 60% nel 2016 a 995 milioni di euro, a causa della crescita dei costi e di un onere di 2,2 miliardi di euro riguardante il modello A400M per il trasporto militare. Il fatturato è invece salito del 3% a 67 miliardi di euro. Alla luce di questa performance, il gruppo ha proposto un dividendo di 1,35 euro per il 2016, contro gli 1,30 euro per azione distribuiti nel 2015. Per il futuro, Airbus rimane fiduciosa, nonostante i costi dell'A400M che continueranno a pesare sensibilmente nel 2017 e nel 2018. Il gruppo prevede più di 700 consegne di aerei commerciali nel 2017 contro le 688 del 2016.