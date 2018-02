Air France-Klm chiude il IV trimestre 2017 con un rosso di 977 milioni, titolo giù a Parigi (-5%)

Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

AirFrance-Klm ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con una perdita netta di 977 milioni di euro, contro l'utile di 362 milioni registrato nello stesso periodo di un anno prima. Il fatturato è invece salito del 2,4% a 6,23 miliardi, grazie all'aumento del traffico passeggeri soprattutto della controllata low cost Transavia. Per il 2018, Air France-Klm punta a ridurre i costi e ad aumentare la capacità di trasporto in un contesto che "resta incerto in considerazione del contesto geopolitico e dell'evoluzione dei prezzi del petrolio". La notizia pesa in Borsa con il titolo che cede il 4,86%.