Trimestrali alla prova dei mercati (analisti)

Alessandra Caparello 17 gennaio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Si apre la stagione delle trimestrali e lo scenario migliore che si prospetta, dicono gli analisti di Swissquote, è che le società riconoscano un indebolimento ciclico naturale nell’ambito dell’espansione economica e spieghino il vento a favore per alcuni settori e industrie. Come reagiranno i mercati? Gli analisti invitano le società a non utilizzare la prevista volatilità per liquidare tutti i problemi e fornire prospettive cupe, altrimenti la erning season sarà difficile ma probabilmente gli investitori reagiranno positivamente. L’esempio è della società immobiliare Lennar che ha riferito che non fornirà stime per il 2019, citando come motivazione l’incertezza. Il mercato a tal proposito ha apprezzato l’onestà e, invece di scendere, quel giorno il titolo ha guadagnato più dell’8%.“Sebbene molti analisti prevedano una recessione per il 2019, finora i dati economici sono positivi” dicono da Swissquote. A preoccupare gli investitori le tensioni commerciali, il ritmo delle normalizzazioni e la crescita più debole (ora indotta dal parziale shutdown negli USA), anche se ci sono molti punti che spingono verso l’ottimismo come la forza della crescita USA e l’aumento delle retribuzioni forniscono una base solida per gli utili.