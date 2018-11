Petrolio ai minimi da ottobre 2017: settima settimana al ribasso

Alessandra Caparello 23 novembre 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

E’ da sette settimane consecutive che il prezzo del greggio cala e a New York al momento cede il 6,7% arrivando a 50,92 dollari al barile, i minimi da ottobre 2017. A pesare i segnali di un eccesso di offerta globale, con l'Arabia Saudita che ha annunciato che la sua produzione potrebbe aver segnato un record mentre le scorte americane continuano ad accumularsi.A ciò si aggiungano anche i timori per la crescita economica della Cina, in calo come quella europea, e la guerra commerciale in atto tra Pechino e Washington.