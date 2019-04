Jp Morgan: utili record per 9,2 miliardi di dollari nel I trimestre, oltre le attese

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

JPMorgan alla prova trimestrali. Il big di Wall Street rende noto di aver riportato un utile netto record di 9,2 miliardi di dollari, o 2,65 dollari per azione, nel primo trimestre del 2019. Un risultato superiore dell'1,6% alla stima media degli analisti."Nel primo trimestre del 2019, abbiamo registrato ricavi e utile netto record, buona performance in ognuna delle nostre principali aziende e in un ambiente più costruttivo” così Jamie Dimon, Presidente e CEO del gruppo, ha commentato i risultati finanziari. “In un contesto di incertezza geopolitica globale, l'economia statunitense continua a crescere, l'occupazione e i salari sono in aumento, l'inflazione è moderata, i mercati finanziari sono in aumento, l'inflazione è moderata. e la fiducia dei consumatori e delle imprese rimane forte". Il titolo viaggia nel pre-mercato a +0,84%.