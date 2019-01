Johnson & Johnson: aumenta il fatturato ma le cause sul talco killer fanno salire le spese legali

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Johnson & Johnson ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con 3,04 miliardi di dollari di utili, o 1,12 dollari per azione, contro una perdita di 10,71 miliardi, o 3,99 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre gli analisti si aspettavano un risultato di 1,91 dollari per titolo. Il fatturato trimestrale del colosso del New Jersey è salito dell'1% annuo a 20,39 miliardi, sopra il consenso per 20,19 miliardi. Negli Usa la divisione farmaceutica ha registrato vendite in aumento del 2,8% a 5,94 miliardi e il segmento di prodotti al consumo ha messo a segno ricavi in rialzo del 7,3% a 1,48 miliardi. Nel quarto trimestre le vendite sono aumentate dell'1% fino a $ 20,39 miliardi, superando la stima media di Wall Street di $ 20,20 miliardi, aiutate da una crescita percentuale a due cifre delle vendite del farmaco contro il morbo di Crohn, Stelara e di farmaci antitumorali come Darzalex e Imbruvica. Ma nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2018 ,J&J ha speso 1,29 miliardi di dollari di costi legali contro i 645 milioni dello stesso trimestre del 2017 a seguito delle varie cause in merito al talco prodotto risultato cancerogeno.J&J ha più volte difeso la sicurezza dei suoi prodotti di talco, affermando che decenni di studi hanno dimostrato che sono privi di amianto e che non causano il cancro.