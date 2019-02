GM: utili in calo ma sopra le attese nel quarto trimestre, titolo rimbalza al 3% a Wall Street

Alessandra Caparello 6 febbraio 2019 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Conti sopra le stime quelli registrati nel quarto trimestre per General Motors che chiude il periodo con un utile operativo in calo dell'8% a 2,8 miliardi di dollari, pari a 1,43 dollari per azione contro le stime degli analisti erano per un EPS di 1,24 dollari.Il risultato netto è di 2 miliardi contro i 5,1 del pari periodo 2017 e il fatturato segna un +2 per cento a 38,4 miliardi di dollari sopra i 36 e mezzo del consensus. Volano, sempre nel quarto trimestre, i ricavi della casa automobilistica americana, attestandosi a 38,4 miliardi (+92%). Qualche giorno fa la notizia riportata da Afp secondo cui la GM si appresta a tagliare circa 4mila posti di lavoro cessando la produzione in sette siti, di cui quattro negli Stati Uniti e uno in Canada. A Wall Street le azioni GM all’apertura segnano un balzo del 3%.