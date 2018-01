BlackRock: conti trimestrali migliori delle stime, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 12 gennaio 2018 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Il quarto trimestre di BlackRock si è chiuso con un utile di 2,3 miliardi di dollari, poco meno di tre volte gli 851 milioni di un anno fa. Su base “ajdusted”, al netto cioè delle poste straordinarie, il risultato per azione si è attestato a 6,24 dollari, al di sopra dei 6,02 dollari stimati dagli analisti.Nel quarto trimestre gli Etf iShares hanno registrato afflussi per 54,8 miliardi di dollari portando il dato totale a 102,93 miliardi. Nel 2017, la società ha registrato afflussi netti per 367 miliardi di dollari.+20% trimestrale per il fatturato, salito a 3,47 miliardi. Anche in questo caso il dato è maggiore dei 3,32 miliardi stimati. Il titolo BLK nel pre-mercato segna un rialzo dello 0,95%.