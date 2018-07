Volvo: balzo dell’utile netto nel secondo trimestre

Luca Fiore 19 luglio 2018 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

In scia della domanda di camion, il secondo trimestre di Volvo si è chiuso con un utile di 9,22 miliardi di corone svedesi, pari a circa 890 milioni di euro. Il dato segna un +59% rispetto a un anno prima ed è maggiore dei 7,7 miliardi di SEK stimati dagli analisti. +18% per il fatturato, salito a 103,62 miliardi mentre il margine operativo è passato dal 9,6 all’11,9%. Per quanto riguarda i camion, gli ordini sono cresciuti del 10% e le consegne del 14%.