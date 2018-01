Ubs: perdita trimestrale di 2,2 mld di franchi su riforma fiscale Trump

Daniela La Cava 22 gennaio 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Ubs ha annunciato stamattina di avere chiuso il quarto trimestre del 2017 con una perdita in scia all'impatto della riforma fiscale statunitense. Nel dettaglio, la banca svizzera ha archiviato l'ultimo trimestre dell'anno con una perdita di 2,2 miliardi di franchi svizzeri rispetto all'utile di 636 milioni conseguito nell'analogo periodo nel 2016. A pesare una svalutazione pari a circa 2,9 miliardi in scia alla riforma di Trump. Nel periodo in esame l'utile operativo pre-tasse è invece salito a 997 milioni dai 746 milioni registrati al 31 dicembre 2016. L'intero 2017 è stato archiviato con profitti per 1,17 miliardi rispetto ai 3,2 miliardi conseguiti nel 2016, mentre l'utile operativo pre-tasse è salito a 5,4 miliardi.Per il 2017, il board di Ubs intende proporre un dividendo pari a 0,65 franchi per azione, mostrando una crescita dell'8 rispetto all'anno passato. E la banca svizzera ha annunciato anche l'avvio di un programma di buyback fino a 2 miliardi di franchi nei prossimi tre anni (inclusi 550 milioni nel 2018), a partire dal mese di marzo.