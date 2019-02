Twitter: utili in crescita, per la prima volta reso noto numero utenti giornalieri

Alessandra Caparello 7 febbraio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Utile di 0,31 dollari per azione e fatturato di 909,0 milioni di dollari nel quarto trimestre per Twitter.Il social network ha registrato utili per 1,2 miliardi di dollari contro il rosso da 108 milioni del 2017, mentre i ricavi sono saliti in un anno del 25% a 3 miliardi e i costi e le spese hanno raggiunto i 2,6 miliardi, l'8% in più sull'anno precedente. Il fatturato è cresciuto del 24% annuo a 909 milioni di dollari di cui 791 milioni (+23%) grazie alla pubblicità.Le entrate pubblicitarie sono state pari a 791 milioni di dollari, con un aumento del 23% su base annua. Per la prima volta Twitter rende noto anche il numero degli utenti giornalieri, pari a 126 milioni, mentre quelli medi mensili sono stati 321 milioni nel trimestre, al di sotto delle aspettative dei 323,8 milioni.