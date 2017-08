Swisscom: ricavi giù dell'1,4% nel primo semestre, ebitda sale a 2,26 mld chf

Titta Ferraro 17 agosto 2017 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Primo semestre dell'anno con ebitda e utile in rialzo per Swisscom. Il gruppo tlc elvetico, che controlla l'italiana Fastweb, segna un utile netto di 839 milioni di franchi svizzeri, in progressione del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'ebitda si attesta invece a 2,26 mld (+1,5%). In calo invece i ricavi a 5,69 mld di franchi, l'1,4% in meno rispetto all'analogo periodo del 2016.Per l'intero 2017 attesi ricavi approssimativamente stabili a 11,6 mld, ebitda a 4,3 mld dai 4,2 mld precedenti. Il dividendo 2017 è atteso stabile a 22 chf per azione.