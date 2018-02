Swiss Re: profitti 2017 in netto calo, pesano catastrofi come uragani Harvey e Irma

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 08:59

Swiss Re ha chiuso il 2017 con profitti crollano in scia alle numerose catastrofi del 2017, uno degli anni più "costosi" nella storia del settore riassicurativo. Nel dettaglio, il big svizzero delle riassicurazioni ha registrato un utile netto di 331 milioni di dollari rispetto ai 3,56 miliardi dell'esercizio 2016. "Il risultato - precisa la società in una nota - include costi stimati in circa 4,7 miliardi di dollari derivanti dalle numerose catastrofi naturali, tra cui il ciclone Debbie in Australia, ma anche gli uragani Harvey, Irma e Maria, oltre al terremoto in Messico e agli incendi in California".