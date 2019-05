Shell: utile sale a 6 mld$ nei primi tre mesi, strappa segno più in Borsa

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Royal Dutch Shell ha registrato nel primo trimestre 2019 un utile netto di 6 miliardi di dollari, in rialzo del 2% rispetto ai 5,9 miliardi di un anno prima. I profitti rettificati, ossia al netto delle poste non ricorrenti, hanno tuttavia mostrato una flessione del 7% a 5,3 miliardi.Il gruppo petrolifero anglo-olandese ha annunciato il lancio di una nuova tranche, pari a 2,75 miliardi di dollari, del suo programma di riacquisto di azioni. Sulla Borsa di Amsterdam, il titolo Shell è uno dei pochi segni positivi del listino, mostrando un modesto rialzo dello 0,35 per cento.