Repsol: utile balza a 1,58 mld di euro nei 9 mesi

3 novembre 2017

Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo spagnolo Repsol ha registrato un utile netto di 1,583 miliardi di euro, in crescita del 41% rispetto al corrispondente periodo nel 2016, mentre il risultato netto adjusted è salito del 39% a 1,702 miliardi. Crescita a doppia cifra anche per il margine operativo lordo (Ebitda) che si è attestato a 4,715 miliardi di euro (+32%). "C'è stato un significativo miglioramento dei profitti per l'unità upstream (esplorazione e produzione) con un utile netto pari a 487 milioni di euro in un periodo in cui anche l'azienda ha annunciato importanti successi esplorativi negli Stati Uniti e nel Trinidad e Tobago", si legge in una nota di Repsol.