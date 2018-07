Philips: vendite sottotono nel secondo trimestre

Luca Fiore 23 luglio 2018 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Utile “core” in aumento e fatturato sotto le stime. Questo il quadro che emerge dalla pubblicazione dei conti del secondo trimestre di Koninklijke Philips. L’utile netto in versione “depurata” è salito di 10 punti percentuali 482 milioni di euro mentre le vendite su base comparabile sono cresciute del 4%.Il dato è inferiore sia al +4,9% del consenso e si colloca all’estremo inferiore del range 4-6 per cento stimato dagli analisti.Sul listino olandese, il titolo PHIA perde il 4,69% a 34,95 euro.