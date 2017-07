Novartis: utile in crescita e oltre le attese nel II trimestre. Confermate stime 2017

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in crescita e superiori alle attese per Novartis che conferma le stime per il 2017. Il colosso farmaceutico svizzero ha annunciato stamattina i risultati del secondo trimestre 2017, archiviato con un utile netto in crescita del 10% a 1,98 miliardi di dollari contro i 1,81 miliardi di un anno prima, mentre le vendite sono scese del 2% a 12,24 miliardi. Il mercato si attendeva utili pari a 1,83 miliardi e un fatturato di 12,26 miliardi. Il risultato operativo "core", ossia al netto di poste non ricorrenti, è scivolato nel trimestre del 3% a 3,24 miliardi contro i 3,12 miliardi indicati dagli analisti. Novartis ha confermato le previsioni di crescita per l'intero 2017, con le vendite nette che dovrebbero essere in linea con l'anno precedente.