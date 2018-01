Novartis: trimestrale oltre le attese, da inizio febbraio al timone nuovo ceo

Daniela La Cava 24 gennaio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Novartis. Il gruppo farmaceutico di Basilea ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con profitti "core" in crescita del 6% a 2,82 miliardi di dollari, un dato superiore rispetto alle stime degli analisti che si attendevano utili di 2,72 miliardi. Migliore delle aspettative anche l'utile per azione (Eps) “core” che si è attestato a 1,21 dollari contro 1,19 dollari del consensus Bloomberg. Il giro d'affari è salito del 5% raggiungendo quota 12,92 miliardi dai 12,32 miliardi al 31 dicembre 2016, battendo le stime del mercato che indicava vendite per 12,72 miliardi. È stato proposto un dividendo pari a 2,8 franchi svizzeri per azione per il 2017. Per il 2018 il colosso farmaceutico svizzero si attende ricavi in crescita fino al 5 per cento.A partire dal primo febbraio prenderà le redini del gruppo Vas Narasimhan che ha dichiarato "sarà un privilegio guidare Novartis". Vas Narasimhan prenderà il posto di Joe Jimenez che commentando i risultati per il 2017 ha detto che "Novartis è pronta per una crescita sostenibile".