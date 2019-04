Novartis: risultati in crescita e guidance rivista al rialzo nel primo trimestre 2019

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Tonico il titolo Novartis che oggi cresce di oltre 1% dopo la pubblicazione dei conti del 1° trimestre 2019.In particolare, i ricavi del primo trimestre 2019 si fissano a 11 miliardi, in crescita circa del 2% a/a, grazie ai forti volumi, parzialmente compensati da effetto prezzi e concorrenza. L’Ebit a 2,2 miliardi segna un calo del 5%, trainato da maggiori vendite di Medicinali Innovativi e il miglioramento del margine lordo, in parte compensato però da investimenti in crescita, da svalutazioni e minori disinvestimenti. L’utile netto ammonta a circa 1,9 miliardi (-5% a/a).Il free cash flow si fissa a 1,9 miliardi, sostanzialmente in linea con l'anno precedente che includeva l'incasso della vendita relativa alla cessione dei vaccini a GSK.Vas Narasimhan, CEO of Novartis ha dichiarato che "il gruppo inizia il 2019 con il lancio di Mayzent, il successo dello spin-off di Alcon e una forte esecuzione operativa che ci ha portato a rivedere al rialzo la profit guidance del 2019. Entriamo in un periodo entusiasmante con i previsti lanci di Zolgensma, BYL719 e brolucizumab. Con la nostra solida pipeline, l'attenzione alla produttività e l'impegno nella trasformazione culturale, siamo ben posizionati per la crescita nel 2019 e nel futuro".La guidance è stata rivista al rialzo. La crescita del reddito operativo infatti è stata alzata per crescere high single digit. I ricavi invece dovrebbero crescere mid single digit come da attese precedenti.