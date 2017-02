Nokia: utili trimestrali in calo ma oltre le attese, dividendo salito a 0,17 euro

Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 09:32

Utili trimestrali sopra le attese per Nokia. Il gruppo finlandese ha riportato nel quarto trimestre del 2016 un utile netto di 0,12 euro per azione, oltre le attese degli analisti ferme a 0,07 euro. I ricavi sono scesi del 13% a 6,64 miliardi (consensus 6,77 miliardi). Alla luce di questi risultati, il consiglio di amministrazione di Nokia ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,17 euro per azione per il 2016, contro gli 0,16 euro del 2015.