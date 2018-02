Nokia: trimestre superiore alle attese

Daniela La Cava 1 febbraio 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Giornata di conti anche per Nokia. Il gruppo finlandese ha annunciato stamattina, prima dell'avvio delle contrattazioni europee, di avere chiuso il quarto trimestre 2017 con vendite pari a 6,7 miliardi di euro rispetto ai 6,44 miliardi indicati dagli analisti, mentre il risultato operativo è cresciuto del 7%, attestandosi a 1 miliardo. Nell'ultimo trimestre dell'anno gli utili per azione (Eps) rettificati, ossia al netto delle poste non ricorrenti, si sono attestati a 0,13 euro, meglio dei 0,11 euro del consensus Bloomberg. Per il 2018 Nokia si attende un utile per azione (Eps) compreso tra 0,23-0,27 euro. E il numero uno del gruppo Rajeev Suri ha anticipato di attendersi un miglioramento delle condizioni di mercato nel 2019/2020, grazie all'implementazione su larga scala delle reti 5G.