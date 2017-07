Nestle: vendite sotto le attese nel primo semestre

Titta Ferraro 27 luglio 2017 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Crescita debole per Nestle. La più grande azienda alimentare al mondo ha riportato nella prima metà dell'anno ricavi a 43 miliardi di franchi svizzeri, in calo dello 0,3% con l'impatto di disinvestimenti netti del 2,3% (principalmente per la creazione della JV Froneri) e l'effetto valuta (-0,3%). La crescita organica delle vendite risulta del 2,3% nel semestre rispetto al +2,7% delle stime degli analisti.