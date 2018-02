Nestlé chiude 2017 con risultati deludenti, titolo perde oltre il 2%

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Nestlé prevede una crescita organica compresa tra il 2 e il 4 per cento quest'anno dopo aver riportato un aumento deludente del 2,4% nel 2017. Quella dell'anno scorso è stata la crescita organica (esclusi gli impatto derivanti da acquisizioni e movimenti del cambio) più debole dal 1996. Gli analisti l'avevano calcolata pari al 2,7%. Nel solo quarto trimestre del 2017, la crescita organica si è attestata all'1,9%, sotto il consensus fermo al 2,85%.Il fatturato di Nestlé nel 2017 è salito a 89,8 miliardi di franchi svizzeri (77,7 milliardi di euro) deludendo le attese degli analisti pari a 90,1 miliardi di franchi, così come l'utile netto di 7,2 miliardi di franchi rispetto ai 9,6 miliardi previsti. Il gruppo ha proposto un dividendo di 2,35 franchi per il 2017, mentre gli analisti prevedono una media di 2,40.In scia a questi risultati, il titolo Nestlé viene colpito dalle vendite. In questo momento sulla Borsa svizzera il titolo segna un ribasso di oltre 2 punti percentuali.