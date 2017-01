L’esercizio 2016 di BB Biotech si chiude in perdita

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 18:49

MILANO (Finanza.com)

BB Biotech ha chiuso l’esercizio 2016 con una perdita pari a circa 802 milioni di franchi svizzeri (747 milioni di euro), contro un utile di 653 milioni dell’esercizio precedente. Nello stesso arco temporale, il valore azionario è cresciuto dello 0,3% in CHF e dell’1,9% in EUR.



“In quanto Società di partecipazioni, il risultato operativo di utile/perdita riflette l’andamento dei corsi azionari delle aziende detenute in portafoglio”, riporta la nota della società.