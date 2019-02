Ing utili trimestrali salgono del 25%

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Crescita a doppia cifra per i profitti trimestrali di Ing. La banca olandese ha registrato utili per 1,27 miliardi di euro nel quarto trimestre 2018 contro i 1,02 miliardi dell'analogo periodo nel 2017, battendo le stime degli analisti che indicavano utili per 1,14 miliardi. I profitti pre-tasse rettificati, ossia al netto delle poste non ricorrenti, si sono attestati a 1,69 miliardi e hanno battuto anche in questo caso le aspettative degli analisti pari a 1,56 miliardi.Il Cet1 di Gruppo a fine 2018 è pari al 14,5%, e il dividendo previsto per il 2018è pari a 0,68 euro per azione.