Ing: utile trimestrale sale a 1,43 mld di euro

Daniela La Cava 2 agosto 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in crescita per Ing. La banca olandese ha annunciato di avere archiviato il secondo trimestre del 2018 con un utile netto in rialzo del 4,2% a 1,43 miliardi di euro rispetto ai 1,37 miliardi dell'analogo periodo nel 2017. Per quanto riguarda il semestre l'utile è ammontato a 2,6 miliardi, in rialzo del 5,6% anno su anno. La società ha confermato che pagherà un dividendo intermedio pari a 0,24 euro per azione.