Inditex: utile 2017 a 3,4 mld di euro (+7%), dividendo a 0,75 euro

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Conti 2017 in crescita per Inditex. Il gruppo spagnolo, proprietario dei marchi Zara, Pull&Bear e Massimo Dutti, ha chiuso il 2017 con un utile netto che è salito del 7% a 3,4 miliardi di euro e con ricavi che hanno mostrato una crescita del 9% a 25,3 miliardi di euro. Il risultato operativo (Ebit) ha raggiunto nel 2017 quota 4,3 miliardi di euro, mostrando un rialzo del 7% rispetto all'esercizio passato. Il mercato si attendeva per il 2017 un Ebit di 4,28 miliardi, con profitti di 3,34 e un fatturato di 25,4 miliardi. Il consiglio di amministrazione intende proporre all'assemblea degli azionisti un dividendo in crescita del 10% a 0,75 euro per azione.