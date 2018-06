Inditex: trimestrale in crescita, ma ricavi deludono le attese. Titolo in rosso sulla Borsa di Madrid

Daniela La Cava 13 giugno 2018 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Inditex ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con utili e vendite in crescita. Nel dettaglio, il colosso spagnolo dell'abbigliamento, che tra i suoi marchi conta Zara, ha visto le vendite salire del 2% a 5,7 miliardi di euro e l'utile netto attestarsi a 668 milioni (+2% rispetto all'analogo periodo nel 2017). Il mercato si attende profitti pari a 643,6 milioni di euro e vendite per 5,82 miliardi. Nel primo trimestre dell'anno il gruppo ha il margine operativo lordo (Ebitda) attestarsi a 1,1 miliardi e il risultato operativo (Ebit) salire del 2% a 851 milioni (consensus Bloomberg a 818,8 milioni). Sulla Borsa di Madrid Inditex perde terreno, con il titolo che cede oltre il 2 per cento.