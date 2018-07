Iberdrola: balzo del fatturato nel Q2, utili in lieve calo

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Rosso di un punto e mezzo percentuale sul listino spagnolo per il titolo Iberdrola a seguito della presentazione dei numeri del secondo trimestre. Rispetto a un anno fa, il trimestre si è chiuso con un utile in calo dell’1,1% a 878,7 milioni di euro a fronte di un fatturato in aumento del 22% a 8,24 miliardi. L’Ebitda ha segnato un aumento di 10 punti percentuali a 2,11 miliardi, di poco sotto i 2,13 miliardi stimati dagli analisti.