Hermes: vendite trimestrali salgono a 1,36 mld, confermati "ambiziosi" obiettivi per crescita ricavi medio termine

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Hermes, il big del lusso francese, ha annunciato di avere archiviato il secondo trimestre dell'anno con ricavi in crescita dell'8,9% a 1,36 miliardi di euro rispetto ai 1,25 miliardi di un anno prima. Il risultato è in linea con le stime degli analisti. Positivo il saldo dei primi sei mesi dell'anno, con il fatturato che ha mostrato una crescita dell'1,2% a 2,71 miliardi di euro."Nel medio termine, nonostante il rafforzamento dell'incertezza economica, geopolitica e monetaria nel mondo, il gruppo conferma un obiettivo ambizioso in termini di crescita del fatturato a tassi di cambio costanti", si legge in una nota della società transalpina.