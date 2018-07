Credit Suisse: titolo festeggia la trimestrale, utile più che raddoppiato

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata decisamente positivo per Credit Suisse che in una seduta avviata piatta si mette in evidenza con un rialzo di oltre il 2% sulla Borsa di Zurigo. A scatenare gli acquisti è stata la trimestrale migliore delle attese, pubblicata questa mattina. Nel secondo trimestre dell'anno Credit Suisse ha registrato un utile netto di 647 milioni di franchi (559 milioni di euro), in aumento del 114% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Superate le stime degli analisti ferme a 626 milioni di franchi.