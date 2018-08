Carlsberg rivede al rialzo guidance dopo trimestrale migliore delle attese, titolo in rialzo

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Carlsberg ha rivisto al rialzo le sue stime sull'intero anno dopo aver snocciolato numeri trimestrali migliori delle attese. Nel secondo trimestre del 2018 il gruppo della birra ha riportato ricavi pari a 18,3 miliardi di corone danesi (2,45 miliardi di euro), sopra i 18 miliardi stimati dagli analisti. Sull'interno anno l'utile operativo è atteso in crescita tra il 5 e il 9 per cento, contro il +5% previsto in precedenza. Il mercato ha accolto con il sorriso i numeri di Carlsberg: il titolo segna un rialzo di quasi 3 punti percentuali (+2,93%) passando di mano a 787,60 corone danesi.