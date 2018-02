Caixa Bank, vola l'utile grazie a BPI

alessandro chiatto 2 febbraio 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Profitti fortemente in crescita per Caixa Bank. Il gruppo bancario spagnolo ha fatto registrare un utile netto in crescita a 196 milioni di euro nel quarto trimestre del 2017 (77 milioni nello stesso periodo del 2016). Per quanto riguarda l'intero 2017, i profitti sono stati pari a 1,68 miliardi, +61% rispetto al 2016, quando si attestarono a 1,05 miliardi.L'istituto iberico ha assunto, durante il 2017, la direzione del banco portoghese BPI, un affare da 644,5 milioni che ha accresciuto del 84% il giro d'affari di Caixa.