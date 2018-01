Banco Santander: utili trimestrali in calo ma meglio di attese, a pesare alcune svalutazioni

Valeria Panigada 31 gennaio 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Banco Santander ha riportato nel quarto trimestre del 2017 un calo degli utili del 4% a causa di alcune svalutazioni eccezionali della sua filiale americana. La prima banca della zona euro per capitalizzazione ha evidenziato un utile netto di 1,54 miliardi di euro nel periodo ottobre-dicembre, superiore alle stime degli analisti ferme a 1,46 miliardi. Escluse le poste straordinarie, che vedono svalutazioni per 752 milioni di euro, l'utile netto è salito del 9% a 1,92 miliardi. Alla luce di questa performance, Banco Santander rimane fiduciosa per il 2018 prevedendo di raggiungere i suoi target anche quest'anno. Il titolo della banca spagnola segna questa mattina sulla Borsa di Madrid un rialzo dello 0,32%.