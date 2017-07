Banco Santander: utile batte le stime nel secondo trimestre

Luca Fiore 28 luglio 2017 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Rosso di mezzo punto percentuale sul listino spagnolo per il Banco Santander dopo la presentazione dei conti trimestrali. Il secondo trimestre dell’istituto spagnolo si è chiuso con un utile netto di 1,75 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,3 miliardi precedenti (consenso 1,72 miliardi), e interessi netti per 8,61 miliardi, contro i 7,57 miliardi di un anno prima.Il capital ratio risulta pari al 9,58%, dal 10,66% di marzo.Ieri l’istituto ha annunciato che l’aumento di capitale da 7,072 miliardi legato all’acquisizione del Banco Popular, si è chiuso con sottoscrizioni per 58 miliardi di euro, oltre 8 volte l’importo offerto.