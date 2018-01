BB Biotech: utile di 688 milioni di franchi nel 2017

Luca Fiore 19 gennaio 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Il quarto trimestre di BB Biotech si è chiuso con una perdita netta di 156 milioni di franchi svizzeri, a fronte di una perdita di 24 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente. “Un quarto trimestre all’insegna della volatilità ha però eroso il 4% del valore del portafoglio (in linea con il settore), mentre il prezzo dell’azione BB Biotech è sceso soltanto dell’1% in CHF”, riporta la nota della società.Sull’intero esercizio, si registra un utile netto di 688 milioni di franchi, contro il rosso di 802 milioni del 2016.“Riconfermando la propria politica di dividendo del 5% sul prezzo medio dell’azione a dicembre dell’esercizio in rassegna, BB Biotech proporrà per il 2017 all’Assemblea generale un dividendo ordinario record di CHF 3.30 per azione”.