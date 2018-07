BBVA: utile sopra le stime nel secondo trimestre

Luca Fiore 27 luglio 2018 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Il secondo trimestre di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria si è chiuso con un utile in aumento del 18% annuo a 1,31 miliardi di euro (consenso 1,18 miliardi) e proventi lordi per 5,98 miliardi, -5,7% su un anno prima. Segno meno anche per i costi operativi, passati da 3,18 a 2,96 miliardi. Il titolo a Madrid avanza dell’1,9% a 6,24 euro.