Asml: ricavi trimestrali migliori delle attese

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Asml ha annunciato questa mattina i risultati del secondo trimestre 2017, archiviati con un giro d'affari in salita. Il gruppo europeo dei semiconduttori, che tra i suoi clienti conta Intel e Samsung, ha visto i ricavi salire fino a quota 2,1 miliardi di euro contro i 1,74 miliardi registrati nell'analogo periodo nel 2016, oltre le attese del mercato ferme a 2 miliardi. In crescita anche l'utile netto che ha raggiunto quota 466,3 milioni di euro contro i 353,8 milioni di un anno fa.Per il terzo trimestre la società olandese si attende ricavi pari a circa 2,2 miliardi di euro rispetto ai 2,16 miliardi del consensus Bloomberg. "Con questi solidi risultati trimestrali, Asml è sulla buona strada per registrare una crescita di circa il 25% delle vendite nette per l'intero esercizio", si legge in una nota.