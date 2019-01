Asml: profitti salgono del 22%, pronta ad alzare il dividendo. Titolo però frena su stime I trim. sotto attese

Daniela La Cava 23 gennaio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in crescita di oltre il 20% per Asml che è pronta a rivedere al rialzo il dividendo. Il merecato storce però il naso di fronte alla guidance sotto le attese per il trimestre in corso.La compagnia olandese dei semiconduttori chiude il quarto trimestre dell'anno utili pari a 787,5 milioni di euro contro i 643 milioni registrati nell'analogo periodo nel 2017. I ricavi sono invece saliti del 23%, raggiungendo la soglia di 3,14 miliardi. Nell'intero esercizio Asml vede i profitti aumentare del 22% a 2,59 miliardi e i ricavi totali salire a 10,9 miliardi da quota 9,05 miliardi. Risultato però inferiori alle attese le stime per il trimestre in corso: la società indica un giro d'affari di 2,1 miliardi di euro, al di sotto dei 2,73 miliardi del consensus Bloomberg."Nonostante alcune incertezze nel contesto attuale, restiamo fiduciosi sui nostri obiettivi in termini di vendite e profitti per il 2020 e oltre, come comunicato nel corso dell'investor day di novembre, sottolineato da una proposta di aumento del dividendo del 50% ", ha tuttavia rassicurato Peter Wennink, numero uno di Asml. La società intende proporre un dividendo di 2,10 euro, in rialzo dai 1,40 euro del 2017. Sulla Borsa olandese il titolo Asml perde terreno, mostrando una flessione di quasi il 3 per cento.