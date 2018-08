ArcelorMittal sale in Borsa dopo conti. "Restiamo positivi su Ilva"

Daniela La Cava 1 agosto 2018 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva in Borsa per ArcelorMittal, con il titolo che avanza sul listino di Amesterdam di oltre l'1% dopo la pubblicazione della trimestrale. Nel dettaglio, il big europeo dell'acciaio in corsa per l'acquisizione dell'italiana Ilva ha archiviato il secondo trimestre dell'anno con un utile netto in rialzo a 1,9 miliardi di dollari, mentre le vendite sono volate a 20 miliardi di dollari (+16% a/a). Crescita a doppia cifra anche per l'utile operativo che è salito a 2,4 miliardi e per l'ebitda che si è attestato a 3,1 miliardi contro i 2,11 miliardi del secondo trimestre 2017. Il mercato si attendeva un fatturato pari a 19,91 miliardi e un Ebitda di 2,94 miliardi. "Le prospettive per la seconda metà dell'anno sono incoraggianti”, afferma Lakshmi N. Mittal, numero uno del gruppo.E il gruppo ArcelorMittal resta "ottimista" sull'operazione Ilva . A dirlo Aditya Mittal, cfo di ArcelorMittal, nel corso della conference call sui risultati del trimestre. Il closing è atteso a metà settembre.