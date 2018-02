Abn Amro: utile balza del 63% nel IV trimestre 2017

Daniela La Cava 7 febbraio 2018 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

AbnAmro ha visto gli utili netti balzare del 63% nel quarto trimestre del 2017. Nel dettaglio, la banca olandese ha registrato utili trimestrali pari a 542 milioni di euro, un dato che si raffronta con i 333 milioni conseguiti nel corrispondente periodo nel 2016. In crescita il Cet1 dell'istituto che è salito al 17,7% rispetto al 17% del 2016. Il dato è in linea con il consensus Bloomberg. Per l'intero 2018 Abn Amro indica un Cet1 compreso tra il 17,5% e il 18,5 per cento. L'amministratore delegato Kees van Dijkhuizen ha definito "solidi" i risultati trimestrali e ha dichiarato che la banca ha compiuto buoni progressi verso i target finanziari che si è prefissata.