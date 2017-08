Abn Amro: profitti trimestrali oltre le attese nel secondo trimestre

Daniela La Cava 9 agosto 2017 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Abn Amro. La banca olandese ha chiuso il secondo trimestre 2017 con profitti underlying pari a 960 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto ai 662 milioni di un anno prima e contro i 762 milioni indicati dal consensus Bloomberg. Il risultato operativo è invece aumentato del 13% a 2,49 miliardi, battendo anche in questo caso le previsioni del mercato pari a 2,21 miliardi.