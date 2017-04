Abertis: utile trimestrale sotto le attese, +18,3% per i ricavi

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 11:07

Abertis ha archiviato il è primo trimestre dell'anno con un giro d'affari in rialzo del 18,3% a 1,28 miliardi di euro, mentre l'Ebitda e l'Ebit sono cresciuti rispettivamente del 13% a 807 milioni e del 5,6% a 438 milioni. L'utile netto nel periodo in esame si è attestato a 130 milioni di euro (+13 a perimetro costante), mancando le attese del mercato pari a 146,7 milioni. Nelle ultime settimane il gruppo spagnolo è tornato in primo piano per un possibile matrimonio con l'italiana Atlantia.