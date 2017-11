Tripadvisor: preoccupa l’andamento del fatturato, tonfo nel pre-mercato

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Tonfo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Tripadvisor, in calo dell’8,88%. Nonostante un utile per azione “adjusted” di 35 centesimi, 1 centesimo in più rispetto alle stime, ha deluso il fatturato trimestrale che, visto a 451 milioni, è passato da 421 a 439 milioni. Inoltre, la società non ha diffuso una guidance sull’andamento futuro del giro d’affari.