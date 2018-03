Tiffany: vendite same-store salgono meno delle stime, tonfo del titolo

Luca Fiore 16 marzo 2018 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Lettera sul titolo Tiffany & Co. che, a poco meno di un’ora dall’avvio delle contrattazioni a New York, segna un calo del 6,2% a 96,34 dollari. Nel quarto trimestre il colosso della gioielleria ha registrato un utile di 62 milioni di dollari, pari a 1,67 dollari per azione (consenso 1,64$), e un fatturato di 1,3 miliardi, +9% su un anno prima.A spingere al ribasso il titolo è l’andamento delle vendite “same-store”, quelle nei punti vendita aperti da almeno un anno, salite, a parità di cambi, di 1 punto percentuale (contro il +2,8% stimato).