Ciena: balzo di 10 punti percentuali nel pre-mercato

30 agosto 2018 - 15:06

Balzo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Ciena, in aumento di quasi 10 punti percentuali a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il gruppo statunitense attivo nel settore delle telecomunicazioni ha terminato il trimestre al 31 luglio con un utile netto di 50,8 milioni di dollari, 10 in meno rispetto un anno prima. Il risultato per azione in versione “ajdusted” si è attestato a 48 centesimi, 12 in più rispetto alle stime. Meglio del previsto anche il fatturato, salio da 728,7 a 818,8 milioni (consenso 792,3 milioni). Agli attuali livelli, il titolo aprirà le contrattazioni ai livelli maggiori dal 2011.