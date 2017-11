ePrice: perdita pari a 15,8 mln nei 9 mesi, +4,7% per i ricavi

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

ePrice ha annunciato i risultati dei primi nove mesi dell'anno, archiviati con ricavi in crescita del 4,7% a 133,2 milioni di euro. Da gennaio a settembre il gruppo (ex Banzai) ha inoltre registrato una perdita 15,8 milioni di euro rispetto ai 2,9 milioni dell'analogo periodo nel 2016. Il risultato, spiega la società, include il contributo positivo legato alla quota di earn-out già maturata a seguito del verificarsi di talune condizioni previste contrattualmente dalla cessione della divisione "Vertical Content" al gruppo Mondadori ed incassata lo scorso aprile. Il risultato 2016 per contro beneficiava per 13,9 milioni del risultato delle attività dismesse, inclusa la plusvalenza sulla vendita di Banzai Media e Saldiprivati. Il gruppo ha inoltre comunicato che il GMV (Gross Merchandise Volume) – che rappresenta la spesa effettiva dei clienti sui nostri siti e-Commerce e sul marketplace - è cresciuto del 9,3% rispetto all’anno scorso, attestandosi a 178,3 milioni di euro rispetto a 163,2 milioni di un anno fa "in gran parte grazie al forte contributo del marketplace".