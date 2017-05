ePRICE: +8,4% per il fatturato del primo trimestre, +13,8% del GMV

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Nel 1Q17 i ricavi di ePRICE (in precedenza Banzai) sono risultati pari a 45,8 milioni, +8,4% rispetto al 1Q16 pro-forma, mentre il GMV (Gross Merchandise Volume, la spesa effettiva dei clienti sui siti e-Commerce e sul marketplace) ha segnato un + 13,8% annuo a 60,5 milioni.



Il risultato netto è pari a -3,8 milioni, dai -4,2 milioni del 1Q16 “grazie –riporta la nota della società - al contributo positivo legato alla quota di earn out già maturata a seguito del verificarsi di talune condizioni previste contrattualmente dalla cessione della divisione Vertical Content al Gruppo Mondadori ed incassata ad aprile 2017, successivamente alla chiusura del periodo”.



“Alla luce dell’andamento del primo trimestre confermiamo le guidance 2017 comunicate lo scorso marzo, che prevedono una crescita dei ricavi e GMV a doppia cifra e miglioramento dei margini in accelerazione nella seconda parte dell’anno”, ha commentato Pietro Scott Jovane, Amministratore Delegato di ePRICE.



A Piazza Affari il titolo segna un rosso di mezzo punto percentuale a 4,25 euro.