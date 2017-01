ePRICE (Banzai): +18% per il fatturato 2016, esercizio atteso in utile

Luca Fiore 31 gennaio 2017 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

ePRICE (sino al 30 gennaio denominata Banzai) ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi per 197,9 milioni, al netto della divisione Vertical Content e Saldiprivati, cedute in corso d’anno. La crescita dei ricavi 2016 è quindi pari, pro-forma, al 18%, trainata dalle categorie elettronica ed elettrodomestici.



Il GMV (che rappresenta la spesa effettiva dei clienti sui siti e-Commerce e sul marketplace) è cresciuto del 22,7% annuo a 254,4 milioni di euro.



“Si confermano quindi le guidance 2016 circa il miglioramento atteso del margine lordo ed a una solida posizione di cassa netta compresa nel range 50-55 milioni di euro. Grazie alla cessione di Banzai Media e Saldiprivati, confermiamo la previsione di chiudere il 2016 in utile”, ha detto Pietro Scott Jovane, Amministratore delegato di ePRICE.



Il titolo sul listino di Piazza Affari sale del 2,12% a 3,67 euro.